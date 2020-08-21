Глава республики предупредил Министерство образования о том, что необходимо готовиться к возвращению дистанционного обучения во всех школах Башкортостана.
Радий Хабиров не исключает возврат к дистанционному обучению
По словам Радия Хабирова, согласно текущим прогнозам, наиболее опасны первые две-три недели после начала учебного года (инкубационный период коронавируса).
В это время наиболее важно дисциплинированно соблюдать все требования Роспотребнадзора. Если вспышки Covid-19 будут массовыми, дистанционный режим придется ввести снова по всей республике.
Очные торжественные линейки первого сентября пройдут только для учащихся первых, девятых и одиннадцатых классов. Со второго сентября все школьники начнут обучение в обычном режиме с рядом ограничений, о которых мы писали ранее.
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