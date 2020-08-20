Начальник Управления образования Уфы провела совещание с руководителями школ, на котором обсудила меры безопасности и другие актуальные вопросы начала 2020-2021 учебного года.
Как пройдет первое сентября в уфимских школах?
Очные торжественные линейки первого сентября пройдут только для учащихся первых, девятых и одиннадцатых классов. После этого они примут участие во Всероссийском открытом онлайн-уроке, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Ученики вторых, восьмых и десятых классов проведут День знаний в дистанционном формате, после чего также подключатся к открытому уроку.
Продолжит мероприятия дня классный час, на котором школьникам расскажут об особенностях обучения в школе в 2020 году.
Второго сентября все дети с первого по одиннадцатый классы пойдут в школы по расписанию.
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