Как пройдет первое сентября в уфимских школах?

Очные торжественные линейки первого сентября пройдут только для учащихся первых, девятых и одиннадцатых классов. После этого они примут участие во Всероссийском открытом онлайн-уроке, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ученики вторых, восьмых и десятых классов проведут День знаний в дистанционном формате, после чего также подключатся к открытому уроку.

Продолжит мероприятия дня классный час, на котором школьникам расскажут об особенностях обучения в школе в 2020 году.

Второго сентября все дети с первого по одиннадцатый классы пойдут в школы по расписанию.