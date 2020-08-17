В Башкортостане некоторые категории детей будут учиться дистанционно

«Очень важно провести серьезную работу с родителями. Дети, у которых тяжелые хронические заболевания, особенности здоровья и так далее – мы договорились, что они будут учиться дистанционно. Потому что если они болеют, для них коронавирус тоже может быть фатальным ударом», – сказал на совещании 17 августа Радий Хабиров.

Практика дистанционного обучения в 2020 году вызвала массу недовольства со стороны родителей, так как им приходится прилагать больше усилий, не у всех семей есть возможность приобрести компьютер и не во всех населенных пунктах есть достаточно быстрый интернет.

В группе риска по коронавирусу люди с сахарным диабетом, ожирением, бронхитом, бронхиальной астмой, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно, всем им придется остаться на дистанционном обучении.