Школы республики готовятся к первому сентября в условиях пандемии коронавируса. В 2020-2021 годах учебный процесс будет отличаться от привычного.
Как будет проходить обучение в школах Башкортостана?
С первого сентября обучение в школах начнется в традиционном режиме, однако предусмотрен ряд изменений и ограничений.
– Ходить из класса в класс ученикам не придется, за исключением уроков со специальным оборудованием – физкультура, физика, химия, информатика, труд и так далее.
– Будут «плавающие» перемены.
– Для всех взрослых в школах, включая учителей, – строгий масочный режим.
– Все ходы в учебные учреждения, в том числе и запасные, будут открыты, чтобы развести потоки учеников и учителей.
– По графику будут проводиться проветривание классов и коридоров, обработка их дезинфицирующими средствами.
– В столовых, спортзалах, коридорах и других местах массового пребывания людей установят рециркуляторы воздуха.
– Перед началом уроков будут измерять температуру. Тем, кого развозят, – измерять температуру будут перед посадкой в автобус.
– Уроки сократят на пять минут.
– Будет контроль за соблюдением социальной дистанции.
Соблюдение всех этих требований будут контролировать медицинские инспекторы.
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