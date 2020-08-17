Решение по работе вузов в Башкортостане еще не принято

17 августа на оперативном совещании Радий Хабиров отметил, что неделей ранее он распланировал с Министерством образования действия на случай возникновения вспышек в учебных заведениях после запуска учебного процесса.

Касательно функционирования вузов договоренности пока нет. Решение по работе вузов будет принято в ближайшее время после обсуждения с ректорами и роспотребнадзором.

Как ожидается, с первого сентября Башкортостан перейдет ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу. На этом этапе, помимо учебных заведений, могут открыться магазины большой площади (до 800 квадратных метров) и уличные торговые точки, но не фуд-корты.