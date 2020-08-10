Минобр Башкортостана еще не определился с тем, как пройдет обучение в школах в 2020-2021 годах

Представитель Минобра Жанна Миникеева ранее заявила, что вопрос организации обучения в новом 2020-2021 учебном году с соблюдением всех санитарных мер «сейчас прорабатывается». Как ожидается, с первого сентября школьники начнут учиться в обычном формате.

«Мы надеемся, что с первого сентября наши школьники вернутся к традиционной форме обучения и пойдут в свои школы», – сказала чиновница, подчеркнув, что переход на удаленное обучение был временной и вынужденной мерой.

Глава республики не раз отмечал, что в случае появления вспышек коронавируса после начала учебного года школы придется снова закрыть.