Издание Forbes представило новый рейтинг 100 лучших российских вузов. В этом году были изменены принципы расчета некоторых показателей, что привело к существенным перестановкам.
Три уфимских университета вошли в Топ-100 вузов Forbes
В данном рейтинге баллы начисляются по таким показателям, как «Качество образования», «Качество выпускников», «Фактор Forbes» (элитарность) и так далее.
Выше всех вузов из Башкортостана в топе располагается Уфимский государственный нефтяной технический университет – 51-я строчка и 22,02 балла.
Уфимский государственный авиационный технический университет занял 65-ю позицию при 20,4 балла.
И Башкирский государственный медицинский университет стоит на 84-й строчке с 19,3 балла.
Первое место рейтинга досталось «Высшей школе экономики» (68,07 балла), в топ-5 не из Москвы только Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина (50,48 балла).
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.