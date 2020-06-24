Три уфимских университета вошли в Топ-100 вузов Forbes

В данном рейтинге баллы начисляются по таким показателям, как «Качество образования», «Качество выпускников», «Фактор Forbes» (элитарность) и так далее.

Выше всех вузов из Башкортостана в топе располагается Уфимский государственный нефтяной технический университет – 51-я строчка и 22,02 балла.

Уфимский государственный авиационный технический университет занял 65-ю позицию при 20,4 балла.

И Башкирский государственный медицинский университет стоит на 84-й строчке с 19,3 балла.

Первое место рейтинга досталось «Высшей школе экономики» (68,07 балла), в топ-5 не из Москвы только Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина (50,48 балла).