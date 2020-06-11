В Башкортостане пройдут онлайн-консультации по подготовке к ЕГЭ

Консультации пройдут в понедельник, 15 июня, по двум предметам.

С 11.00 до 12.00 – физика. Тема: «Подготовка к ЕГЭ по физике. Решение задач части 2».

Ведущий – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры теоретической физики БашГУ Закирьянов Фарит Кабирович.

С 12.00 до 13.00 – математика. Тема: «Подготовка к ЕГЭ по математике. Особенности оформления задачи 17».

Ведущая – старший эксперт РПК по проверке ЕГЭ по математике, доцент кафедры дифференциальных уравнений БашГУ Назирова Эльвира Айратовна.

Ссылки на трансляции онлайн-консультаций по подготовке к ЕГЭ: основная ссылка, резервная ссылка.

Вы можете сформулировать вопросы, которые вызывают затруднения в процессе подготовки к ЕГЭ, и отправить их письмом на почту: gia11@rcoi02.ru.