С завтрашнего дня все школы республики начнут работу в дистанционном формате. Родителей просят заняться подготовкой гаджетов и необходимых программ уже сегодня.
В Башкортостане в первую неделю дистанционного обучения плохие оценки ставить не будут
На сегодняшнем брифинге министр образования и науки республики сообщил о том, что «двойки» и «тройки» в первую неделю обучения в новом формате выставляться не будут.
Для учеников младших классов будет проводиться не более четырех уроков в день, для учеников 10-11 классов – не более семи уроков. Продолжительность одного занятия – 30 минут, длинной перемены – 20 минут.
В таком порядке школы будут работать как минимум две недели. Если эпидемиологическая ситуация резко не улучшится, то удаленный режим будет продлен. О других подробностях дистанционного обучения мы писали ранее.
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