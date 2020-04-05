В Башкортостане в первую неделю дистанционного обучения плохие оценки ставить не будут

На сегодняшнем брифинге министр образования и науки республики сообщил о том, что «двойки» и «тройки» в первую неделю обучения в новом формате выставляться не будут.

Для учеников младших классов будет проводиться не более четырех уроков в день, для учеников 10-11 классов – не более семи уроков. Продолжительность одного занятия – 30 минут, длинной перемены – 20 минут.

В таком порядке школы будут работать как минимум две недели. Если эпидемиологическая ситуация резко не улучшится, то удаленный режим будет продлен. О других подробностях дистанционного обучения мы писали ранее.