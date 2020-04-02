Как будет проходить дистанционное обучение в школах Башкортостана?

– С 6 апреля основная часть школьников будет учиться в режиме онлайн.

– Те, у кого есть компьютер, будут слушать 30-минутные уроки и получать задания и материалы по почте или в мессенджерах.

– Те, у кого в распоряжении только смартфоны, будут общаться с педагогом и получать задания и материалы по почте или в мессенджерах.

– Если компьютера нет вообще, его могут выдать в школе. Этот момент надо обсудить с классным руководителем.

– В некоторых учреждениях останутся классы до 15 человек только для детей, чьи родители вынуждены работать в режиме самоизоляции (врачи, продавцы продуктовых магазинов и так далее).

– В населенных пунктах, где отсутствует интернет, дистанционное обучение будет проводиться посредством выдачи бумажных материалов.

– Уроки начинаются в 10 утра в одну смену, так как нет проблемы с нехваткой кабинетов.

– Расписание уроков не изменится.

– Всероссийские проверочные работы состоятся, сроки будут определяться школами.

– Родителям придется забирать сухие пайки для детей из школ, пока не будет организована доставка. Как это сделать – надо обсуждать с классным руководителем.

– По субботам в 11 утра будут проводиться онлайн-занятия для подготовки к государственным экзаменам.

– В таком порядке школы будут работать как минимум две недели. Если эпидемиологическая ситуация резко не улучшится, то удаленный режим будет продлен.