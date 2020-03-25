Четыре уфимских вуза вошли в топ-20 рейтинга востребованности в России

Учебные заведения поделены на шесть категорий: классические университеты и инженерные, сельскохозяйственные, гуманитарные и медицинские вузы, а также сфера управления.

Всего от Башкортортостана в рейтинге представлено восемь учебных заведений:

Башкирский государственный аграрный университет занял девятую строчку в категории «Сельскохозяйственные вузы». 94,8% выпускников БГАУ получили направления на работу.

Башкирский государственный медицинский университет – замыкает топ-10 в категории «Медицинские вузы».

Башкирский государственный университет – 18-я позиция в категории «Классические университеты».

Уфимский государственный нефтяной технический университет занял 19-ю строчку в категории «Инженерные вузы». Годом ранее УГНТУ стоял на 21-й строчке.

УГАТУ – 86-е место в категории «Инженерные вузы». Это самый конкурентный раздел рейтинга (125 учебных заведений).

БГПУ – 22-е место в категории «Гуманитарные вузы».

БАГСУ – 25-я строчка в категории «Вузы сферы управления».

Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия – 57-я строчка в категории «Вузы сферы управления».

Наиболее востребованными оказались выпускники сельскохозяйственных вузов (72% получили направления на работу), наименее – в сфере управления (33%).