Школы Башкортостана перейдут на дистанционное обучение

Переход на дистанционное обучение начнется уже после весенних каникул: с понедельника, 6 апреля, уроки будут вестись по видеосвязи.

За время каникул учителя пройдут курсы обучения использованию необходимого для этого оборудования и программ. Для учеников, которых родители не могут оставить дома одних, в школах организуют специальные группы численностью не более 15 человек.

Детские сады не будут закрываться на карантин, однако в них перестанут пускать сопровождающих родителей. У детей будут измерять температуру, помещения – ежедневно дезинфицировать.