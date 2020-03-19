В Башкортостане на удаленное обучение переходят не только вузы, но и школы. Это обязательная мера для профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Школы Башкортостана перейдут на дистанционное обучение
Переход на дистанционное обучение начнется уже после весенних каникул: с понедельника, 6 апреля, уроки будут вестись по видеосвязи.
За время каникул учителя пройдут курсы обучения использованию необходимого для этого оборудования и программ. Для учеников, которых родители не могут оставить дома одних, в школах организуют специальные группы численностью не более 15 человек.
Детские сады не будут закрываться на карантин, однако в них перестанут пускать сопровождающих родителей. У детей будут измерять температуру, помещения – ежедневно дезинфицировать.
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