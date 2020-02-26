В Уфе разрабатывают искусственный интеллект для РЖД

В 2020 году Iron Road Show пройдет 3 марта. В прошлом году инженер Ришат Нигматуллин представил на марафоне датчик для определения износа двигателя, а в этом уфимские разработчики опробуют в деле искусственный интеллект для автоматизации некоторых операций.

Iron Road Show – это совместный проект Куйбышевской железной дороги и фонда YellowRockets, который занимается инвестициями в автоматизации, робототехнике и других областях. На марафонах в Самаре, Уфе, Ульяновске, Пензе и Казани разработчики и основатели стартапов, смогут показать свои работы представителям РЖД и получить их оценки.

Авторы лучших проектов могут рассчитывать на инвестиции в 150-400 тысяч долларов от YellowRockets, а если стартапом заинтересуется РЖД, его внедрят в работу госкомпании в кратчайшие сроки.