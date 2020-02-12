В Уфе пройдет форум для студентов и выпускников технических специальностей

Молодежный форум рассчитан на студентов, аспирантов, выпускников технических специальностей и будущих предпринимателей, у которых уже есть идеи для стартапов в области IT, инженерии, робототехники, программировании, аналитики, машиностроении. Также форум рассчитан на дизайнеров, энергетиков, биотехнологов и нефтедобытчиков.

Образовательная площадка BreakPoint поможет молодежи с устройством на работу и окажет поддержку молодым предпринимателям в разработке стартапов в сфере технологий. На форуме также пройдет хакатон – командное состязание для IT-специалистов, которые решают задачи от компаний-организаторов.

Форум пройдет 28-29 марта, участие в нем бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке.