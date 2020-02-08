В Уфе пройдет молодежный образовательный форум «Курс-2020: Карьера. Успех. Развитие. Созидание»

По словам организаторов, на «Курсе-2020» будут ярмарка вакансий, тренинговые занятия, презентации программ и проектов, мастер-классы, круглые столы и дискуссии. Участники также смогут пообщаться и задать вопросы главе Уфы Ульфату Мустафину.

Работа форума пройдет по семи направлениям государственной молодежной политики: «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи», «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность», «Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность», «Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей», «Патриотическое воспитание молодежи», «Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями» и «Работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении».​

В мероприятия могут участвовать ребята от 14 до 30 лет. Для того, чтобы стать участником «Курса-2020», надо пройти регистрацию.