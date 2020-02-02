В Уфе впервые состоится форум студентов «Дома»

Участники форму смогут пообщаться с Главой республики Радием Хабировым. На своей личной странице во «ВКонтакте» он написал, что расскажет, где в Башкортостане востребованы молодые специалисты, какие есть возможности для стажировок, какие работают программы поддержки начинающих профессионалов и многое другое. «Для меня важно познакомиться с вами, поговорить откровенно, вживую о том, что вас волнует. На форуме будет вся наша управленческая команда – работники моей администрации, министры, главы администраций городов и районов. Это будет большое и полезное для молодежи событие, которое со временем станет традиционным», — отметил Радий Хабиров.

На форуме «Дома» пройдут мастер-классы, профориентационные кейсы и тренинги, а также проведут экскурсии на предприятия и в вузы республики.

Мероприятие состоится 5 февраля в Конгресс-холле «Торатау». Для того, чтобы стать участником, надо пройти регистрацию здесь.