В Уфе выбрали нового ректора Нефтяного университета

25 декабря состоялась конференция УГНТУ по выборам ректора. По итогам тайного голосования, одержал победу Олег Баулин.

Кроме того, на собрании выступил руководитель Администрации Главы Башкортостана Александр Сидякин. По его словам, это событие является важным не только для вуза, но и для всей республики: Нефтяной университет играет важную роль в экономике Башкортостана.

Известно, что Олег Баулин был проректором по учебно-методической работе в УГНТУ. По данным ИА «Башинформ», он родился в 1981 году, а в 2003 году окончил Нефтяной университет по специальности «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов».