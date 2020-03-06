Уфу очистят от незаконно установленных киосков

Всего за 2020-й год в Уфе хотят снести 64 незарегистрированных объекта – это киоски, палатки и пункты шиномонтажа. На сегодняшний день в этом году снесено всего два киоска, еще по семи направлены иски в суд, шесть из них уже одобрены.

Собственники этих павильонов не имеют разрешающих документов на аренду земли. Обычно суд обязывает владельца самостоятельно сносить постройку в течение 40 дней, в случае отказа ее описывают и увозят.

В будущем мэрия перейдет к планированию размещения нестационарных точек торговли и сервиса, потому что сейчас они распределены очень неравномерно: если в центре Уфы и местах большого скопления людей их слишком много, то в отдаленных районах наблюдается дефицит.