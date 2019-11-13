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В Уфе состоится первый сольный концерт рок-группы Gauga

Для группы из Казани это будет первое сольное выступление в городе. До этого Gauga принимала участие только лишь на фестивале татарской и башкирской рок-музыки, который проходил в Music Hall 27.

Группа предстанет перед слушателями в обновленном составе. На сцене прозвучат не только полюбившиеся песни, но и треки из последнего альбом Shilma.

Гостями программы станут «Бурелар», которые вместе с Gauga исполнят совместную песню Bal. Об этом сообщил в соцсетях участник группы Ильшат Абдуллин. Также он признался, что у фронтмена Оскара Юнусова «удивительно красивые и мелодичные песни», и его поражают вокальные данные музыканта. Он поет про жизнь и любовь, верность и свободу.

Кстати, в переводе с татарского языка слово «гауга» означает шум, скандал, спор. Именно так можно описать группу － они громкие, дерзкие и яркие. Gauga исполняет современные песни на татарском языке в различных жанрах － от олдскульного рока и новой волны семидесятых до брит-попа девяностых и инди-рока нулевых.

Первый сольный концерт группы в Уфе пройдет в Music Hall 27 на следующей неделе, 20 ноября.

 

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