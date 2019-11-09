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На «Новой Атланте» выступят Heartsnow и Basic Boy

Этим летом Morgenshtern решил собрать всю рэп-тусовку из Уфы в одном месте. Именно так появилась идея организовать фестиваль «Новая Атланта».

  • instagram.com/heartsnxw

Организаторы сообщили, что 11 декабря на «Уфа-Арене» выступят «убийца инструменталов» Heartsnow и «творец качественного хип-хопа» Basic Boy.

Этой осенью рэперы выпустили новые альбомы. В конце сентября Heartsnow выпустил EP «Андердог», а в ноябре участник Dopeclvb представил пластинку Nude(s).

Ранее стало известно, что участниками фестиваля «Новая Атланта» стали трио «Лауд», Kurt92, Kreem, Kpek, Face и сам Morgenshtern.

 

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