Этим летом Morgenshtern решил собрать всю рэп-тусовку из Уфы в одном месте. Именно так появилась идея организовать фестиваль «Новая Атланта».
На «Новой Атланте» выступят Heartsnow и Basic Boy
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instagram.com/heartsnxw
Организаторы сообщили, что 11 декабря на «Уфа-Арене» выступят «убийца инструменталов» Heartsnow и «творец качественного хип-хопа» Basic Boy.
Этой осенью рэперы выпустили новые альбомы. В конце сентября Heartsnow выпустил EP «Андердог», а в ноябре участник Dopeclvb представил пластинку Nude(s).
Ранее стало известно, что участниками фестиваля «Новая Атланта» стали трио «Лауд», Kurt92, Kreem, Kpek, Face и сам Morgenshtern.
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