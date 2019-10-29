Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к генпрокурору России Юрию Чайке проверить школы и вузы, чтобы в них не праздновали Хеллоуин. По его словам, это праздник является сектантским и нарушает закон.
Юрий Шевчук прокомментировал призыв запретить Хеллоуин
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Юрий Шевчук считает, что некоторым депутатам делать нечего. Они получают «галочки» на скандальных темах. «Ну, что ли, Гоголя давайте запретим с его «Вием», с его «Вечерами на хуторе близ Диканьки», давайте Лескова с его ведьмами… И тогда вообще всех упраздним», － сказал музыкант в эфире «Национальной службы новостей».
Кроме того, Юрий Шевчук высказался на счет спора Ольги Кормухиной и Полины Гагариной. У него «нет взгляда на эту ситуацию», а также не советует лезть в их дело.
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