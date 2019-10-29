Юрий Шевчук прокомментировал призыв запретить Хеллоуин

Юрий Шевчук считает, что некоторым депутатам делать нечего. Они получают «галочки» на скандальных темах. «Ну, что ли, Гоголя давайте запретим с его «Вием», с его «Вечерами на хуторе близ Диканьки», давайте Лескова с его ведьмами… И тогда вообще всех упраздним», － сказал музыкант в эфире «Национальной службы новостей».

Кроме того, Юрий Шевчук высказался на счет спора Ольги Кормухиной и Полины Гагариной. У него «нет взгляда на эту ситуацию», а также не советует лезть в их дело.