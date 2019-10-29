Face и Morgenshtern станут хедлайнерами фестиваля «Новая Атланта» в Уфе

Этим летом Алишер Моргенштерн решил собрать всю рэп-тусовку из Уфы в одном месте. Именно так появилась идея провести фестиваль «Новая Атланта».

Рэп-фестиваль пройдет 11 декабря на «Уфа-Арене». Хедлайнерами станут Face и сам Morgenshtern.

Почему такое название? В сети уже давно сравнивают Уфу с Атлантой. Так, музыкальный портал Light In Theme пишет, что в Уфе «каждый второй начал писать текст и записываться на студии». И в Атланте «ситуация чрезвычайно похожа». Этот город также известен рэперами.