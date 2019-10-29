На фестивале соберутся рэперы из Уфы. Полный список выступающих пока держится в секрете.
Face и Morgenshtern станут хедлайнерами фестиваля «Новая Атланта» в Уфе
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vk.com/face
Этим летом Алишер Моргенштерн решил собрать всю рэп-тусовку из Уфы в одном месте. Именно так появилась идея провести фестиваль «Новая Атланта».
Рэп-фестиваль пройдет 11 декабря на «Уфа-Арене». Хедлайнерами станут Face и сам Morgenshtern.
Почему такое название? В сети уже давно сравнивают Уфу с Атлантой. Так, музыкальный портал Light In Theme пишет, что в Уфе «каждый второй начал писать текст и записываться на студии». И в Атланте «ситуация чрезвычайно похожа». Этот город также известен рэперами.
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