В Уфе пройдет форум этнической музыки Musafir

Мероприятие будет проходить три дня. 10 ноября в Конгресс-холле «Торатау» состоится открытие － концерт «Музыка чистого сердца» Национального оркестра народных инструментов Башкортостана.

На следующий день в конференц-залах арены спикеры прочитают лекции. Так, директор агентства Tomato Production Тино Грассельт расскажет про организацию гастролей в немецко-говорящих странах, продюсер Two Siberians Кирилл Модылевский － про экспорт артистов из России на рынке малых гонораров, директор группы Teodor bastard Денис Князев － про особенности организации концертного тура и т.д. Вечером в «Огнях Уфы» состоится шоукейс, где продюсеры, медиаменеджеры и музыкальные критики будут оценивать выступления отечественных и зарубежных этнических групп, таких как «Живая земля», «Мерема», UUUTi, «Отава Е», «Йатаган» и других.

В последний день выступят куратор фестиваля Wind Music International Су-Инг Ю, генеральный продюсер фестиваля The Spirit of Eurasia Жан Кастеев, программный менеджер Sori Festival Хан Джи Юнг и другие. Закрытие мероприятия пройдет в Music Hall 27.

Для участия в фестивале Musafir нужно зарегистрироваться на сайте.