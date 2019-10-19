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Юрий Шевчук прокомментировал спор Ольги Кормухиной и Полины Гагариной

Народная артистка обвинила певицу в плагиате. По словам Ольги Кормухиной, Полина Гагарина использовала ее аранжировку кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».

  • vk.com/ddtclub

В эфире Национальной службы новостей Юрий Шевчук сказал, что у него «нет взгляда на эту ситуацию». Музыкант посоветовал не лезть в этот спор.

Скандал возник не так давно. Певица подала иск в суд на свою коллегу. И утверждает, что борется не за свои права, а за права Виктора Цоя.

 

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