С 10 по 12 ноября в городе пройдет Форум этнической музыки «Мусафир», в котором будут участвовать авторы и исполнители этого направления со всего мира.
В ноябре Уфа станет российским центром этнической музыки
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vk.com/zamanband
За три дня мероприятия пройдут музыкальная конференция, мастер-классы, обучающие семинары и программа для начинающих музыкантов. Главным событием станет шоукейс - выступление этнических музыкантов в режиме нон-стоп перед профессиональным продюсерским сообществом из стран Европы и Азии.
Из этнических коллективов участвовать будут группы «Узорица», «Мерема», «Живая земля», «Аргымак», «Йатаган», «Алаш», «Отава ё», исполнительница Олена Уутай Подлужная и коллективы Zaman, Haua и Handuhas.
Основная программа форума пройдет в Конгресс-Холле «Торатау», а некоторые из мероприятий пройдут в «Огнях Уфы» и MusicHall 27.
Остальные детали и полная программа мероприятия уточняются.
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