В ноябре Уфа станет российским центром этнической музыки

За три дня мероприятия пройдут музыкальная конференция, мастер-классы, обучающие семинары и программа для начинающих музыкантов. Главным событием станет шоукейс - выступление этнических музыкантов в режиме нон-стоп перед профессиональным продюсерским сообществом из стран Европы и Азии.

Из этнических коллективов участвовать будут группы «Узорица», «Мерема», «Живая земля», «Аргымак», «Йатаган», «Алаш», «Отава ё», исполнительница Олена Уутай Подлужная и коллективы Zaman, Haua и Handuhas.

Основная программа форума пройдет в Конгресс-Холле «Торатау», а некоторые из мероприятий пройдут в «Огнях Уфы» и MusicHall 27.

Остальные детали и полная программа мероприятия уточняются.