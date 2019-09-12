Face получил награду GQ в номинации «Музыкант года»

Face обогнал в рейтинге Little Big и Тиму Белорусских и признан «Музыкантом года» по версии издания. В своей речи во время награждения он довольно лаконично поддержал высказывание Юрия Дудя, который призвал «не молчать» о политических проблемах в России. «Хотел что-то сказать, но просто присоединюсь к словам Юрия Дудя. Передаю привет всем, кто не был на «Шашлык life», – сказал рэпер со сцены. 10 августа Face выступил на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты городской думы Москвы.

На этот раз церемония прошла в более торжественной атмосфере – в стенах Московской государственной консерватории им. Чайковского. Человеком года стал Кирилл Серебренников, Юрий Дудь признан «Лицом с экрана», а Покрас Лампас – «Открытием года».

В 2018 году рэпер попал в рейтинг Forbes успешных звезд России. Он занял 34 место в списке самых востребованных известных людей до 40 лет.