Face получил награду GQ в номинации «Музыкант года»
На ежегодной премии журнал GQ вручил статуэтки самым талантливым, ярким и успешным в своем деле мужчинам в разных номинациях.
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instagram.com/gqrussia
Face обогнал в рейтинге Little Big и Тиму Белорусских и признан «Музыкантом года» по версии издания. В своей речи во время награждения он довольно лаконично поддержал высказывание Юрия Дудя, который призвал «не молчать» о политических проблемах в России. «Хотел что-то сказать, но просто присоединюсь к словам Юрия Дудя. Передаю привет всем, кто не был на «Шашлык life», – сказал рэпер со сцены. 10 августа Face выступил на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты городской думы Москвы.
На этот раз церемония прошла в более торжественной атмосфере – в стенах Московской государственной консерватории им. Чайковского. Человеком года стал Кирилл Серебренников, Юрий Дудь признан «Лицом с экрана», а Покрас Лампас – «Открытием года».
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