В Уфе пройдут просветительские концерты классической музыки

Перед каждой композицией дирижер будет давать небольшое предисловие, в котором расскажет об интересных фактах из жизни композиторов и обстоятельствах создания произведений.

В цикл «Музыкальная культура Европы» войдут три концерта. Первый вечер объединит творчество английских композиторов: Национальный симфонический оркестр исполнит симфоническую поэму Фрэнка Бриджа, «4 морские интерлюдии» из оперы «Питер Граймс», сюиту к фильму «Ричард III» и «Энигма-вариации» Эдуарда Элгара.

Инициатором проекта стал главный приглашенный дирижер оркестра Дмитрий Крюков. Он решил продолжить традицию просветительских концертов Геннадия Рождественского и познакомить слушателей с творчеством зарубежных композиторов через небольшие рассказы. По словам дирижера, на концертах представят произведения трех стран: Англии, Германии и Франции – те их мелодии, которые редко исполняются на российской сцене.

Первый концерт пройдет 10 сентября на сцене Государственного концертного зала «Башкортостан» в 19.00.