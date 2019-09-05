В Уфе пройдет финал конкурса фольклорного искусства

Он проходит в рамках подготовки ко Всемирной фольклориаде, которая впервые пройдет в России: в следующем году в Уфе встретятся представители более восьмидесяти государств.

Кроме национальных танцев и выступлений этно-ансамблей на конкурсе покажут драматические постановки и обряды разных народов – во время этого представления участники будут и петь, и танцевать, и проговаривать диалоги. В прошлом году гости с участниками водили хороводы и участвовали в мастер-классе по стрельбе из лука.

В этом году в конкурсе могут участвовать самодеятельные коллективы, которые восстанавливают народные культурные традиции: выступления должны быть максимально приближенными к подлинности. Члены жюри будут оценивать историческую, художественную и эстетическую ценность номеров.

Финал конкурса пройдет 27 и 28 сентября в Конгресс-холле «Торатау».