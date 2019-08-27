Стал известен еще один хедлайнер фестиваля «Есть!»

Им станет ВИА «Волга-Волга» из Казани, участники которого исполнят свои произведения и песни из советского кино. Коллектив состоит из восьми музыкантов, которые играют на гитаре, баяне, тромбоне и трубе. Хедлайнеры мероприятия в Уфе уже выступали на таких фестивалях как «Нашествие» и «Доброфест».

В фестивале «Есть!» будут участвовать больше шестидесяти городских кафе, ресторанов и кофеен. Повара, бариста и бармены будут угощать гостей фирменными блюдами и напитками и презентовать гастро-новинки.

Кроме музыкальных выступлений организаторы обещают мастер-классы от шеф-поваров, конкурсы барменов, лотереи для гостей и благотворительные аукционы. На дизайнерском маркете будут проходить воркшопы и распродажи, а детей развлекут аниматоры.