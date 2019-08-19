Владимир Спиваков с оркестром выступит в Уфе

В уфимском концертном зале «Башкортостан» состоится IV Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…». Он продлится три дня: с 17 по 19 сентября.

17 сентября на открытии фестиваля вместе с оркестром Владимира Спивакова выступит молодая башкирская певица Айгуль Ахметшина. Ее колоратурное меццо-сопрано отличается особым, «бархатным» тембром и считается довольно редким голосом. Айгуль сотрудничает с лондонским Королевским театром Ковент-Гарден, но приедет в Уфу, чтобы выступить на открытии фестиваля. Вместе с ней на сцену выйдет солист Московского театра «Новая опера» Ярослав Абаимов.

18 сентября выступит победительница II Международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова Мария Дуэньяс из Испании. 19 сентября пианист Иван Бессонов будет солировать с Национальным филармоническим оркестром России.

Владимир Спиваков — знаменитый скрипач и дирижер родом из Уфы, художественный руководитель двух коллективов — Национального филармонического оркестра России и оркестра «Виртуозы Москвы». Он носит звания народный артист СССР, народный артист Башкортостана, был назначен артистом мира ЮНЕСКО, а также является автором книги «Мимолетности». А на прошлой неделе маэстро был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Эта награда вручается за «большой вклад в развитие культуры и искусства».