Уфимский композитор стал лауреатом II Всероссийского конкурса композиторов Avanti

Жюри Второго всероссийского конкурса композиторов Avanti подвело итоги. На конкурс прислали заявки более 200 членов Союза композиторов России. Одним из лауреатов стал Валерий Скобелкин из Уфы.

Заведующий кафедрой композиции, доцент УГИИ им. З. Исмагилова, Валерий Михайлович представил на конкурс два своих произведения. «Дыхание хрустального замка» было написано для флейтового квинтета, а «Чудь заволжская» для фортепиано. Он стал лауреатом III степени сразу в двух номинациях.

Заключительный концерт конкурса, на котором прозвучат все произведения победителей, пройдет 30 сентября 2019 года в Малом зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Концерт запишут и будут продавать лицензионные копии.