Башкирский музыкант выиграл грант на форуме «Таврида 5.0»

В Крыму завершился пятый форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». Одним из его победителей стал житель Уфы Наиль Тимербаев, который представил свой проект «ЭтноПлатформа».

Проект Ниля должен объединить этно-музыкантов по всей России, которые сочиняют и исполняют музыку на языках малых народов. Также площадка поможет популяризовать национальные традиции среди молодежи. Наилю 28 лет, он пишет танцевальную музыку на башкирском и за свой проект получил грант в 100 тысяч рублей.

В этом году в рамках «Рэп смены» на конкурс было подано 68 заявок, из которых 23 получили финансирование в 6 миллионов рублей.