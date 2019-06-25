Национальный симфонический оркестр РБ выступит в последний раз за сезон

26 июня НСО РБ даст последний в сезоне концерт. Оркестр выступит вместе с Санкт-Петербургским домом музыки, основателем и руководителем которого является виолончелист Сергей Ролдугин.

В составе гостей – молодые и талантливые солисты, лауреаты множества международных конкурсов – Александр Рамм (виолончель), Павел Милюков (скрипка) и Андрей Телков (фортепиано). В сопровождении Национального симфонического оркестра РБ они исполнят Концерт для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром до мажор, ор. 56 («Тройной концерт») Людвига ванн Бетховена. Во втором отделении прозвучит Симфония №9 ми минор, ор. 95 («Из Нового Света») Антонина Дворжака.

Слушателей ожидает действительно звездный состав. Александр Рамм, например, обладатель серебряной медали Международного конкурса имени П. И. Чайковского, победитель Beijing International Competition и лауреат Paulo Cello Competition в Хельсинки. Павел Милюков – лауреат конкурсов в Клостер-Шонтале, Астане, Сеуле, международного конкурса Роберта Канетти, конкурса Vibrante в Париже и конкурсов им. Никколо Паганини и Давида Ойстраха. Входит в десятку лучших молодых скрипачей России. Третий музыкант, Андрей Телков лауреат конкурса камерных ансамблей им. Чарльза Хеннена в Херлене и Международного Шопеновского конкурса в Нарве.