В Уфе пройдет бесплатный музыкальный перформанс
23 мая в холле ГКЗ «Башкортостан» покажут музыкальный перформанс на музыку Баха и Вивальди.
Для гостей анонсировали свободный вход. Сначала небольшие аудио-зарисовки покажут аспиранты Театрального отделения УГИИ и солисты Уфы, затем выступит Рустэм Сулейманов, который исполнит Баха на скрипке. Организаторы предупреждают, что у мероприятия высокий возрастной ценз – попасть на перформанс можно будет только совершеннолетним. Концерт планируют исполнить только один раз.
Концерт начнется в 21:00.
У нас есть группа во «ВКонтакте»! Подписывайтесь, и узнавайте обо всем самом интересном, что происходит в Уфе и в мире!
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.