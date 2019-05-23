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В Уфе пройдет бесплатный музыкальный перформанс

23 мая в холле ГКЗ «Башкортостан» покажут музыкальный перформанс на музыку Баха и Вивальди.

Для гостей анонсировали свободный вход. Сначала небольшие аудио-зарисовки покажут аспиранты Театрального отделения УГИИ и солисты Уфы, затем выступит Рустэм Сулейманов, который исполнит Баха на скрипке. Организаторы предупреждают, что у мероприятия высокий возрастной ценз – попасть на перформанс можно будет только совершеннолетним. Концерт планируют исполнить только один раз.

Концерт начнется в 21:00.

 

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Автор: ufasobakaru
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