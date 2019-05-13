В Башкирии впервые состоится битва кураистов
В Уфе впервые планируют провести Межрегиональный молодежный музыкальный фестиваль Kurai Battle, в котором молодые кураисты будут бороться за победу в формате турнира.
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Фото: vk.com/gazpromvbashkortostane
Фестиваль будет проводиться в два этапа: на отборочному туре отберут лучших исполнителей, а на гала-концерте, с помощью зрителей, выявят самых талантливых музыкантов. Финал запланирован на 28 мая – Гала-концерт пройдет в Башгосфилармонии им. Х. Ахметова.
Кураисты смогут представить на конкурс свой номера в сопровождении других музыкантов, использовать вокал и хореографию. Организаторы планируют, что на концерте прозвучит аутентичная музыка, выступят этно-группы и эстрадно-джазовые коллективы.
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