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В Башкирии впервые состоится битва кураистов

В Уфе впервые планируют провести Межрегиональный молодежный музыкальный фестиваль Kurai Battle, в котором молодые кураисты будут бороться за победу в формате турнира.

  • Фото: vk.com/gazpromvbashkortostane

Фестиваль будет проводиться в два этапа: на отборочному туре отберут лучших исполнителей, а на гала-концерте, с помощью зрителей, выявят самых талантливых музыкантов. Финал запланирован на 28 мая – Гала-концерт пройдет в Башгосфилармонии им. Х. Ахметова.

Кураисты смогут представить на конкурс свой номера в сопровождении других музыкантов, использовать вокал и хореографию. Организаторы планируют, что на концерте прозвучит аутентичная музыка, выступят этно-группы и эстрадно-джазовые коллективы. 

 

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Автор: ufasobakaru
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