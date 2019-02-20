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В Уфе выберут лучший мужской вокальный коллектив

В городе впервые пройдет конкурс среди вокальным ансамблей и хоров, состоящих исключительно из мужчин. Мероприятие посвящено 100-летию образования Республики Башкортостан.

  • Фото: vk.com/miras_ufa

Конкурс пройдет 2 и 3 марта – в нем смогут принять участие коллективы с участниками любого возраста – от детских до взрослых. Каждый ансамбль или хор должен будет представить патриотическое и народное произведение, а также исполнить одно произведение на выбор.

2 марта состоятся конкурсные прослушивания и мастер-классы по работе с мужскими голосами для вокальных педагогов. А 3 марта состоится гала-концерт в Городском Дворце культуры, где выступят, помимо победителей конкурса, Академическая хоровая капелла РБ им. Тагира Сайфуллина и мужская группа фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас».

Концерт начнется в 15:00, вход на него – 100 рублей.

 

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Автор: ufasobakaru
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