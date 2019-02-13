Победительница конкурса молодых пианистов имени Дениса Мацуева выступит в Уфе

Впервые на уфимскую сцену выйдет 11-летняя Александра Довгань, которая стала победительницей последнего конкурса молодых пианистов имени Дениса Мацуева. Она выступит вместе с Национальным симфоническим оркестром Республики Башкортостан.

Концерт состоится 15 февраля на сцене ГКЗ «Башкортостан». В этот день прозвучит Концерт №2 для фортепиано с оркестром Людвига Бетховена в исполнении Александры, ученицы Центральной музыкальной школы при Московской консерватории.

Ее одноклассник, Валентин Малинин, продолжит второе отделение концерта. Он сыграет произведения Сергея Рахманинова – рапсодию на тему Паганини и Концерт для фортепиано с оркестром №2.

На счету у молодых музыкантов победы в российских и международных конкурсах. Дирижировать концертом будет Алексей Кириченко, музыкальный руководитель и главный дирижер музыкального театра Кузбасса имени А. Боброва.