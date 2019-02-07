В Уфе выступит кларнетист, выигравший Международный конкурс им. Римского-Корсакова

7 февраля в Уфе пройдет второй концерт «Музыкальной сборной России» - совместного проекта Национального симфонического оркестра РБ и Санкт-Петербургского дома музыки. В Уфу приедет молодой выпускник Высшей Национальной Консерватории Франции в Лионе Александр Васильев.

Александру всего 27 – он уже победил в Международном конкурсе им. Римского-Корсакова и стал лауреатом Всероссийского музыкального конкурса. Благодаря ему в Уфе впервые прозвучит Концерт для кларнета с оркестром Карла Нильсена в исполнении Национального симфонического оркестра РБ. Дирижировать будет заслуженный артист республики. Вечером прозвучит «Альборада, или Утренняя серенада шута», увертюра для оркестра «Шехеразада» и «Болеро» Мориса Равеля.

Концерт (6+) начнется в 19:00 в ГКЗ «Башкортостан».