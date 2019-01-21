Уфимский рэпер Face выпустил сингл и клип с нового альбома

Московский исполнитель с уфимскими корнями Face в один день выпустил новую песню и новый клип, а также назвал дату выхода своего нового альбома Slime.

В песне Southside Baby рэпер решил отойти от идей прошлого альбома «Пути неисповедимы» и с критики правительства перешел на критику рэперов. Не успели слушатели оценить новую композицию, а вечером на официальных страницах исполнителя появился клип на песню Woof, который также может войти в следующий альбом. В клипе Face танцует с автоматом и змеей на шее, выгуливает собак на фоне горящего автомобиля и танцует в лифте.

– Ты не Jay-Z и даже не Kanye, ты просто L'One, — читает Иван Дремин в клипе.

Face также назвал дату выхода нового альбома Slime – 3 февраля.