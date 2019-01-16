На первом в этом году концерте симфонического оркестра Уфы выступит санкт-петербургский пианист

17 января на сцене ГКЗ «Башкортостан» впервые в 2019 году выступит Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан. Концерт подготовили совместно с Санкт-Петербургским Домом Музыки.

Этим концертом симфонический оркестр продолжит проект «Музыкальная сборная России», пригласив в Уфу еще одного знаменитого российского музыканта. Солистом станет лауреат нескольких международных конкурсов, 28-летний пианист Филипп Копачевский. Он исполнит произведения Петра Чайковского и Сергея Рахманинова. Помогать ему будет главный дирижер оркестра, заслуженный артист республики Раушан Якупов.

Филипп Копачевский был в Уфе уже несколько раз, участвуя в «Музыкальной сборной России». В его исполнении уфимсцы могли слышать фортепианный концерт Шумана, произведения Гершвина. Молодой пианист выиграл восемь престижных международных конкурсов, в том числе X Международный конкурс пианистов имени Франца Шуберта.

Концерт начнется в 19:00.