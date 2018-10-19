Уфимский рэпер Thomas Mraz выпустил альбом

Вечером, 18 октября, в сети появился новый музыкальный альбом от бывшего участника уфимского музкального объединения Dopeclvb. Thomas Mraz выложил шестнадцать треков своего нового альбома Hangover, над которым работал около года.

Среди композиций есть четыре совместные, записанные с приглашенными артистами – Наадей, Меззой и Musume. Все треки доступны для бесплатного прослушивания на странице у Томаса. Сейчас исполнитель находится в туре, 14 октября даже успел заглянуть в Уфу.

Thomas Mraz – творческий псевдоним уфимского рэпера Алмаса. До 2017 года он входил в объединение Dopeclvb, успел выпустить несколько совместных микстейпов. Выйдя из группы, он подписал контракт с лейблом Booking Machine, записал трек со Oxxxymiron и выпустил альбом BlaBlaLand вместе с рэпером Yanix. В начале года Thomas в течении девяти недель публиковал по синглу, а получившиеся композиции стали основой для альбома «Девять воскресений». После этого он выступил на шоу «Вечерний Ургант», заявив о своем творчестве на всю страну.

Напомним, ранее еще один уфимский исполнитель Morgenshtern выпустил дебютный альбом, побив рекорд «ВКонтакте» по количеству репостов одной записи за сутки.