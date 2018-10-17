Два исполнителя, родом из Уфы, стали номинантами ежегодной премии Jager Music Awards

В этом году премия будет проводиться уже в пятый раз. Она помогает открыть новых артистов или решить, кто из «старичков» наиболее популярен в определенном жанре.

Всего номинаций десять – победу можно получить, создав наиболее узнаваемую группу, самый успешный лейбл или записав песню, взорвавшую музыкальные чарты. Сразу в двух направлениях засветились музыканты, имеющие отношение к Уфе. В «хип-хопе» за победу борется «человек-мем» Face.

– После того как Филипп Киркоров спародировал образ рэпера в клипе «Цвет настроения синий», Face обрил голову и выпустил остросоциальный альбом «Пути неисповедимы» — с громкими политическими выпадами и цитатами из Мандельштама, – говорится на сайте премии.

Также за победу борется уфимское трио «Лауд», у которых совсем скоро выйдет третий релиз, а пока их можно услышать на самых крупных клубных вечеринках по всей стране.

В каждой номинации – три претендента на победу. Голосовать можно один раз в каждой из номинаций на сайте. В других номинациях засветилась Монеточка, «Комсомольск», Гречка, рэпер Хаски и Gone.Fludd.