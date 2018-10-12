В Уфе выступит знаменитый швейцарский флейтист Кристиан Деляфонтен

В государственном концертном зале «Башкортостан» 25 октября дадут концерт в рамках проекта «Органная мистерия». Автор проекта – уфимский органист Владислав Муртазин.

Для предстоящего мероприятия в Уфу пригласили именитого швейцарского флейтиста, выступающего в камерном оркестре Базеля Кристиана Деляфонтена. Он даст несколько бесплатных мастер-классов по игре на флейте, а вечером того же дня выступит на сцене ГКЗ вместе с уфимскими музыкантами: контртенором Артемом Крутько, кураистом Азатом Аиткуловым, скрипачом Ильшатом Муслимовым и виолончелистом Аязом Нуховым. Вокальная составляющая концерта – женская группа хора Уфимского государственного института искусств.

Вместе музыканты исполнят произведения Баха, Генделя, Вивальди, Перселла и Глюка. Концерт начнется в 19:00.