Morgenshtern удалил все свои видео в Youtube и объявил о новом туре

Накануне, 4 октября, уфимец Алишер Моргенштер удалил свое творчество из социальных сетей и Youtube, шокировав фанатов.

Пропало 37 видеозаписей проекта «Изи рэп», все записи с официальной страницы исполнителя в ВК. Youtube осталась только одна запись, в которой уфимец рассказывает о проекте.

«Ровно год назад, 28 сентября, свет увидел первое видео «Изи рэп», мы сняли 37 видеороликов. Наши видео посмотрели больше 150 миллионов раз. Я исполнил свою детскую мечту: сгонял в тур по России, научился делать деньги, в свои двадцать лет я уже миллионер и обеспечиваю свою семью», – пояснил музыкант.

Всего за один год рэпер достиг небывалых высот. 5 октября в Instagram появилось объявление о новом большом туре RIP Morgenshtern Tour. Фанаты высказывают предположение о выходе нового альбома музыканта.