Выпускник Московской консерватории расскажет уфимцам, как слушать классическую музыку
Лекция Сергея Бурлака будет бесплатной.
В Уфе запустили бесплатный проект о классической музыки: планируют читать лекции о композиторах и музыкальном языке. Первую такую лекцию прочтет Сергей Бурлака - выпускник Московской консерватории и создатель авторского курса о классической музыке.
Слушатели узнают, что нам мешает наслаждаться классикой и что нужно делать, чтобы научиться слышать красоту музыки, а не спать на концертах. Он объяснит структуру произведений и характеры различных ее частей.
Лекция пройдет в Центральной городской библиотеке на Комсомольской, 138. Начало в 19:00.
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