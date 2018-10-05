Выпускник Московской консерватории расскажет уфимцам, как слушать классическую музыку

В Уфе запустили бесплатный проект о классической музыки: планируют читать лекции о композиторах и музыкальном языке. Первую такую лекцию прочтет Сергей Бурлака - выпускник Московской консерватории и создатель авторского курса о классической музыке.

Слушатели узнают, что нам мешает наслаждаться классикой и что нужно делать, чтобы научиться слышать красоту музыки, а не спать на концертах. Он объяснит структуру произведений и характеры различных ее частей.

Лекция пройдет в Центральной городской библиотеке на Комсомольской, 138. Начало в 19:00.