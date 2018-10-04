«Мисс Башкортостан» записала песню для Deep Forest в Аскинской пещере

Известная группа Deep Forest в начале октября записала несколько композиций в Аскинской ледяной пещере. Дуэтом с солисткой группы спела «Мисс Башкортостан».

Организаторы – продюсер Павел Шатров и композитор Марат Файзуллин пока не называют имена участник проекта, но рассказали, что дуэт спел башкирские народные песни «Ете кыз», «Хисам», «Миас буйы». Исполнительниц записали на профессиональном оборудовании, также провели съемки клипа. Альбом выйдет в Itunes, его релиз готовит первое башкирское интернет-издательство Afarin Records, а клип представят ко Дню республики.

Ранее, в конце июня, соло башкирской певицы Зилии Бахтиевой попало в новый альбом Deep Forest: в композиции Brassy Sunrise прозвучало исполнение башкирской песни «Болон» («Луговая»).