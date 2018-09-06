Уфимский репер FACE выпустил новый музыкальный альбом

Новый альбом исполнителя должен был выйти в первой половине года, уже тогда «Пути неисповедимы» ждали, как нечто новое, чего уфимский репер Иван Дремин еще не исполнял.

Сроки выхода переносились, и, в итоге, Face обещал представить альбом к первому сентября или побрить голову, если у него не получится. Когда к первому числу альбом так и не появился, исполнитель выполнил обещание.

На официальном сайте вплоть до 3 сентября не было данных о новом релизе. В этот день появился отсчет времени, а по его завершению, репер появился на экранах в балаклаве и с автоматом в руках и представил восемь новых композиций, общей длительностью 23 минуты.

Стилистика исполнителя кардинально поменялась. Теперь он поет о том, что «Моя страна – одна большая зона». Критики поспешили отнести новый альбом к направлению социального репа.