Уфимский репер FACE выпустил новый музыкальный альбом
Исполнитель предстал перед слушателями в балаклаве и с автоматом в руках.
-
Фото: vk.com/face.family
Новый альбом исполнителя должен был выйти в первой половине года, уже тогда «Пути неисповедимы» ждали, как нечто новое, чего уфимский репер Иван Дремин еще не исполнял.
Сроки выхода переносились, и, в итоге, Face обещал представить альбом к первому сентября или побрить голову, если у него не получится. Когда к первому числу альбом так и не появился, исполнитель выполнил обещание.
На официальном сайте вплоть до 3 сентября не было данных о новом релизе. В этот день появился отсчет времени, а по его завершению, репер появился на экранах в балаклаве и с автоматом в руках и представил восемь новых композиций, общей длительностью 23 минуты.
Стилистика исполнителя кардинально поменялась. Теперь он поет о том, что «Моя страна – одна большая зона». Критики поспешили отнести новый альбом к направлению социального репа.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.