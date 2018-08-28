Башкирскую группу номинировали на всероссийскую премию «Стереотипы будущего»

Музыкальный коллектив Zaman из Башкирии номинировали в категории «Лучшая экспериментальная этническая музыка» на новую всероссийскую премию «Стереотипы будущего».

«Zaman активно синтезируют самобытную культуру башкир с тенденциями современной поп-музыки, являясь постоянными участниками как крупных международных этно-фестивалей, так и популярных телевизионных программ», - сообщается на официальной странице премии.

Отбор заявок будет проходить до 30 сентября. На премию принимают проекты в стилистике экспериментального этно. Это может быть народная музыка в современной аранжировке или авторские композиции с традиционными мотивами народов России.

Призовой фонд премии – 500 тысяч рублей в каждой из двух номинаций. Объявят победителей после двухступенчатого отбора на церемонии награждения 15 декабря.