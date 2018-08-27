Уфимская певица, покорившая Лондон и Париж, впервые даст сольный концерт в Уфе

Поп-звезда и уроженка Уфы исполнительница Regina впервые представит на родине сольную программу.

Концерт «Прекрасная любовь» назван в честь одноименного альбома, который вышел год назад. Выступление будет состоять целиком из авторских песен исполнительницы, композиций, уже известных слушателям, но во время концерта прозвучат еще и новые песни, со сборника, который только готовятся представить.

«Я много раз выступала в России и за рубежом в концертных программах. Но сольное выступление – это большая ответственность. Для меня это очень трепетно, ведь придут люди, которые знают меня лично. К тому же мы презентуем новый альбом», – рассказала нам Regina.

На сцене концертного зала «Башкортостан» Regina выступит 12 сентября.