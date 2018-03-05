Антоха МС в Уфе: солнечные песни, труба и хип-хоп

Необычный саунд-проект москвича Антохи МС вряд ли кого-то может оставить равнодушным. Парень, читающий русский рэп и подыгрывающий себе же на трубе, напоминает всех сразу: молодого Михея, Цоя, но при этом остается не похожим ни на кого.

Каждый концерт Антохи МС в Уфе - это всегда полный зал, горящие глаза слушателей, танцующих в ритм духовому соло на трубе. Must see: послушать и увидеть выступление артиста  хотя бы один раз должен каждый уважающий себя меломан.

Основной творческий принцип Антохи – нести добро слушателям. Все его песни, грустные они или веселые, пропитаны жизнелюбием и добродушием.


Musichall 27, 20 марта

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Автор: Evelina
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